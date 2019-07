Mercato en DIRECT: Ben Yedder snobe les millions de la Chine (c'est bien, gamin)... Visite médicale pour Gueye au PSG

10h12: Dans la famille «transfert de l'année», je demande...

L'ancien Caennais Ivan Santini au Jiangsu Suning (Chine). Le Croate quitte Anderlecht contre la somme de 5 millions d'euros.

Breaking: Suning officially announced Anderlecht Croatian forward Ivan Santini joined. This is the end of all the mess in this summer window. pic.twitter.com/pEkzDsiOvT