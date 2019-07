Mathieu Bastareaud, ici avec l'équipe de France en mars 2019 contre l'Italie. — CIAMBELLI/SIPA

Le LOU Rugby a bien réussi à maintenir le suspense, mercredi soir, en attendant la toute fin de sa soirée de présentation de saison organisée avec ses abonnés, à Gerland, pour présenter ses neuf recrues. Avec en clôture la plus médiatique d’entre elles, à savoir Mathieu Bastareaud. Non retenu avec le XV de France en vue du Mondial, l’ancien Toulonnais s’est donc engagé avec le LOU pour quatre mois, en tant que joker Coupe du monde.

Nous tenions à le présenter en exclusivité à nos abonnés… c’est chose faîte ! Bienvenue à Lyon Mathieu@BastaOfficiel ! #TEAMLOU #TOP14 https://t.co/2JYdqmwurU pic.twitter.com/rGdIbGsipU – LOU Rugby (@LeLOURugby) July 17, 2019

« C’est un nouveau départ et c’est un gros changement pour moi après huit ans passés à Toulon, a expliqué le joueur de 30 ans à Rugbyrama. J’avais besoin de me sortir de ma zone de confort et de changer d’air. La présence de Pierre Mignoni [manager du LOU ayant travaillé pendant quatre saisons au RCT avec Bastareaud] a fait pencher la balance. »

Mathieu Bastareaud rejoindra mi-novembre New York, où il disputera une saison en Major League Rugby. « On a vécu sa déception de ne pas être dans le groupe pour la Coupe du Monde, c’était une surprise pour nous aussi, évoque le président du LOU Yann Roubert. On s’est dit qu’il fallait qu’il rebondisse. On va se tester pendant quatre mois et on verra par la suite. » Mathieu Bastareaud, qui pourrait évoluer au poste de troisième ligne centre (numéro 8) à Lyon, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait après son aventure américaine.