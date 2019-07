Algérie-Sénégal lors de la CAN 2019. — JAVIER SORIANO / AFP

Succès d'audience assuré. La finale de la Coupe d'Afrique des nations Sénégal-Algérie, qui se dispute au Caire, en Egypte, sera visible en clair sur TMC, ont indiqué mercredi le groupe TF1 et le diffuseur principal beIN Sport, qui a sous-licencié cette rencontre.

« À son initiative, beIN Sports sous-licencie la finale au Groupe TF1, afin de permettre au plus grand nombre de suivre cette rencontre choc entre le Sénégal et l'Algérie », a indiqué beIN dans un communiqué. Aux commentaires sur TMC, vendredi à 21h, on retrouvera Frédéric Calenge et l'ancien défenseur Brahim Thiam.

L'événement devrait être énormément suivi en France où nombre de Sénégalais et d'Algériens suivent leur sélection à distance. Les Fennecs tenteront de remporter un deuxième titre dans une Coupe d'Afrique des nations, après le succès en 1990. Les Sénégalais, eux, n'ont jamais remporté le trophée.