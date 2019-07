FOOTBALL Riyad Mahrez a envoyé l'Algérie en finale de la CAN sur un superbe coup franc

Mahrez auteur du but décisif. — JAVIER SORIANO / AFP

Il est le héros de tout un pays. En marquant le but de la qualification en finale de la CAN à la dernière minute de jeu face au Nigeria, Riyad Mahrez a fait soulever des millions de personnes en Algérie, mais aussi en France. Parmi eux, beaucoup sont allés dans les rues fêter ce succès obtenu au bout du suspense. Une fête que redoutait Julien Odoul, membre du bureau du Rassemblement national, après les quelques incidents provoqués par la qualification des Fennecs en demi-finale, jeudi.

« Pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, pour éviter la marée de drapeaux algériens, pour préserver notre fête nationale, n’attendez rien de Castaner. Faites confiance aux 11 joueurs nigérians ! », osait le politique sur Twitter. Ce à quoi a répondu directement le joueur de Manchester City : « Le coup franc était pour toi. On est ensemble », suivi des drapeaux français et algériens.

😂😂😂 le coup franc était pour toi. On est ensemble 🇩🇿🇫🇷 https://t.co/nQrkYIrUU0 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 14, 2019

Le une-deux entre le politique et le meneur de jeu formé au Havre a continué par un dernier message de Julien Odoul, appelant Riyad Mahrez à lancer un appel au calme aux supporters algériens. « Le foot »> la haine » a conclu Mahrez. Après des célébrations bon enfant, quelques débordements ont été signalés dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, Marseille et Lyon. Selon le ministère de l’Intérieur, 282 personnes ont été interpellées.