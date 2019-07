CAN EN DIRECT: Qui pour rejoindre le Sénégal en finale ? Suivez Algérie - Nigeria en live

C'est eux qui font la plus forte impression depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, menée par son ailier vedette Ryad Mahrez, affronte le Nigeria en demi-finale de la CAN avec pour objectif de retourner en finale, 30 ans après sa première et unique victoire dans la compétition. Le Nigeria, lui, n'a pas fait beaucoup de bruit mais est toujours là et plutôt régulier depuis une dizaine de saisons. Suffisant pour empêcher l'Algérie d'aller plus loin ? C'est ce qu'on va voir...

>> On se retrouve avant 21h pour le live de ce match...