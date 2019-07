Mahrez a délivré l'Algérie face au Nigéria — JAVIER SORIANO / AFP

Cela fait 29 ans. 29 ans que l'Algérie n'a plus gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Vendredi soir, face au Sénégal, les Fennecs auront l'occasion de remettre le couvert. Et pour ça, ils peuvent grandement remercier leur star et capitaine Ryad Mahrez. Le joueur de Manchester City a offert la finale aux siens d'un coup-franc incroyable à la dernière seconde face au Nigeria en demi-finale. Alors qu'on joue la fin des arrêts de jeu et qu'on se dirige vers la prolongation, l'ancien joueur du Havre plante cette lucarne sortie d'ailleurs pour libérer tout un pays.

Régalez-vous.