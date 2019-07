Tensions sur les Champs-Elysées occupées par des «gilets jaunes» à l'issue du défilé du 14-Juillet — Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des dizaines de personnes, dont des « gilets jaunes », sont parvenues dimanche après-midi à investir les Champs-Elysées dans un face-à-face tendu avec les forces de l’ordre, à l’issue du défilé militaire du 14 juillet. C’est la première fois depuis le 16 mars que des « gilets jaunes » parviennent à retourner manifester sur les Champs-Elysées qui avaient connu une flambée de violences lors du 18e samedi de mobilisation de ce mouvement social.

Cela fait 29 ans. 29 ans que l’Algérie n’a plus gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Vendredi soir, face au Sénégal, les Fennecs auront l’occasion de remettre le couvert. Et pour ça, ils peuvent grandement remercier leur star et capitaine Ryad Mahrez. Le joueur de Manchester City a offert la finale aux siens d’un coup-franc incroyable à la dernière seconde face au Nigeria en demi-finale. Alors qu’on joue la fin des arrêts de jeu et qu’on se dirige vers la prolongation, l’ancien joueur du Havre plante cette lucarne sortie d’ailleurs pour libérer tout un pays.

Alors que les rumeurs et les noms s’enchaînent pour savoir qui interprétera le futur James Bond et remplacera ainsi Daniel Craig, on sait déjà qui incarnera l’agent 007, et ce dès le prochain film actuellement en tournage. Vous avez noté la subtilité ? En effet, le tabloïd anglais Mail on Sunday révèle qu’arpès les aventures de Spectre, James Bond a pris sa retraite, et ainsi abandonné son célèbre matricule 007. Le MI6 l’a alors réassigné à un nouvel espion, ou plutôt espionne, interprétée par l’actrice britannique Lashana Lynch, vue dans Captain Marvel.