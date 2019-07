Tony Yoka après sa victoire contre l'Allemand Alexander Dimitrenko, à Antibes, le 13 juillet 2019. — AFP

Le contrat est rempli, et avec la manière : le poids lourd Tony Yoka a effectué un retour convaincant après plus d’un an d’absence des rings en surclassant l’Allemand Alexander Dimitrenko, vaincu par arrêt de l’arbitre à la 3e reprise, samedi à Antibes.

Suspendu douze mois le 5 juillet 2018 par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour avoir manqué à trois reprises, en moins d’un an, à ses obligations de localisation pour des contrôles inopinés, le champion olympique de 2016 n’avait pas choisi la facilité en se frottant à un poids lourd expérimenté, de loin le plus fort qu’il ait eu à affronter jusque-là.

Mais Tony Yoka avait trop faim de boxe pour se laisser impressionner par Alexander Dimitrenko, l’ex-détenteur de la ceinture européenne (37 ans, 41 succès en 47 combats dont 26 avant la limite, 6 défaites).

Sous les yeux notamment de Jean-Paul Belmondo, assis au premier rang, le Parisien n’a pas traîné à l’Azur Arena d’Antibes pour signer son 6e succès en autant de combats. Expéditif, Yoka a envoyé une première fois le malheureux Dimitrenko au tapis au 3e round sur un magnifique enchaînement uppercut-crochet, avant que l’Allemand, né en Ukraine et naturalisé en 2010, ne soit arrêté par l’arbitre quelques secondes plus tard après une autre accélération du Français.

« J’ai énormément travaillé et progressé cette année »

Celui qui rêve d’être le premier Tricolore à décrocher une ceinture mondiale dans la plus prestigieuse catégorie n’a pas été en vacances durant sa suspension, et ça s’est vu face à Dimitrenko.

L’Allemand, qui avait tenu 5 rounds le 20 avril contre l’Américain Andy Ruiz Jr, le tombeur du Britannique Anthony Joshua, a pu mesurer la nouvelle puissance du Parisien, certes sevré de compétition mais de retour à l’entraînement dès novembre à l’Insep, puis en Californie chez son mentor Virgil Hunter.

« Je suis très satisfait, cela faisait longtemps que j’attendais de monter sur le ring, a réagi Yoka. J’ai énormément travaillé et progressé cette année. Ce sont des moments de fou. J’étais impatient. Après un an à m’entraîner sans boxer, j’avais envie de continuer à gagner et j’ai enfin pu le faire. Il fallait tout de suite bousculer Dimitrenko pour effacer cette année de suspension. Je voulais lui rentrer dedans d’un coup. »

La « Conquête », cette marche en avant très scénarisée censée le mener jusqu’au titre mondial chez les professionnels, peut donc se poursuivre pour Tony Yoka, qui a d’ores et déjà fixé ses prochains rendez-vous : le 28 septembre à Nantes face à un adversaire encore à désigner, puis le 14 décembre à Paris, sans doute contre le poids lourd français Johann Duhaupas.