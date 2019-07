Wimbledon EN DIRECT: Benoît Paire pour un premier quart en Grand Chelem? Suivez en live son match contre Bautista-Agut

Salutations les Minutos ! Oui, il y a des Français en deuxième semaine. Il y en a même deux, dont voici le premier. Benoît Paire, plus grande chance tricolore de passer en quarts (Ugo Humbert joue plus tard contre Djokovic, autant dire que c’est cuit), on sait pas si on doit s’en réjouir ou s’en inquiéter. En tout cas, l’Avignonnais est le Bleu le plus régulier ces derniers mois, puisqu’il avait déjà atteint les 8es à Roland-Garros. Pour autant, battre Bautista-Agut relèverait aujourd’hui du double-exploit. D’abord parce que Paire n’a jamais passé un 8e de finale en GC, et ensuite parce qu’il n’a jamais battu l’Espagnol en huit confrontations. Autant dire que le Frenchie va devoir se surpasser.

>> A tout de suite pour le début du match