Seulement 18 ans et déjà un nom qui circule dans les couloirs NBA depuis une saison entière. Sekou Doumbouya, 2m05, ailier au CSP Limoges, s’est présenté la nuit dernière à la Draft NBA, moment solennel où les jeunes prodiges comme lui peuvent faire leur entrée dans la grande ligue nord-américaine.

Sekou Doumbouya is our selection at 15!



Welcome to the squad, Sekou! #DetroitBasketball pic.twitter.com/iPImqqn3o6