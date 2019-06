Battus 4-2 en finales NBA par les Toronto Raptors, les Golden State Warriors ont laissé filer un triplé qui leur aurait permis de rejoindre les Celtics, les Bulls ou encore les Lakers, dans l’histoire. Mais les Warriors n’ont visiblement pas trop d’en vouloir à leurs adversaires.

Quelques heures avant la parade canadienne dans les rues de Toronto, la franchise californienne s’est offert une pleine page de pub dans le Toronto Sun, l’un des journaux de la ville pour les féliciter, comme l’a remarqué le journaliste Marcus Thompson.

The Warriors really took out a full-page ad in the Toronto Sun congratulating the Raptors pic.twitter.com/87vYCJ0uj9