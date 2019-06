Jean Lucas (à droite), ici sous le maillot de Flamengo face à River Plate en Copa Libertadores en mai 2018. — EITAN ABRAMOVICH / AFP

Avec les arrivées de Juninho et Sylvinho à la tête du sportif, la filière brésilienne pourrait repartir de plus belle à Lyon, comme au cœur des années 2000. Le latéral international Filipe Luis « intéresse beaucoup » l'OL (dixit Jean-Michel Aulas) et Renan Lodi (Athletico Paranaense) mais aussi Pedro (Fluminense) sont des noms cités par des médias brésiliens. Mais ces derniers annoncent surtout l’arrivée imminente dans le Rhône de Jean Lucas.

Ce milieu relayeur de 20 ans, sous contrat avec Flamengo, est actuellement prêté à Santos, où il s’impose comme un des joueurs majeurs de Jorge Sampaoli. Un transfert autour de 8 millions d’euros est évoqué par le site O Globo pour ce milieu au profil technique. Une caractéristique présentée comme une priorité par Juninho lors de sa conférence de presse.

« Lucas Tousart est physique et costaud et comme nous dominons nos adversaires, on a besoin d’un patron aimant le ballon, qui fasse jouer son équipe et qui soit fin techniquement », indiquait « Juni » le 28 mai. Pour sa probable première expérience en Europe, Jean Lucas ne sera peut-être pas (encore) ce « patron » visé mais il pourrait symboliser un virage do Brasil à Lyon.