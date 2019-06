Italie-Brésil/Coupe du monde féminine : Le Brésil bat l’Italie et se qualifie pour les huitièmes de finale

20h25 : Info de la première importance. Le futur adversaire des Bleus se trouve peut-être ici. On ne va pas vous faire un roman pour comprendre le système de meilleur troisième. A moins d’avoir fait matchs sup, c’est pas super évident à saisir. En gros, la France jouera le 3e du groupe C s’il finit dans les meilleurs troisièmes. Actuellement, le Brésil et l’Australie sont à égalité à la deuxième place (3 points) derrière l’Italie (6 points). Si le Brésil bat l’Italie et l’Australie fait de même contre la Jamaïque, on aura trois équipes à égalité. Et là, bon courage. Bref, on sera fixé à la fin du match. Désolé pour ce post sans intérêt. Je vous mets en lien un papier d’un collègue qui essaie d’être plus clair.

On a essayé de trouver le futur adversaire de la France, en huitièmes via @20minutesSport https://t.co/2Y5PkKFwAX — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 18, 2019