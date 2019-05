Jérémy Chardy a perdu au premier tour de Roland-Garros, le 28 mai 2019. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

A Roland-Garros,

Votre télé est en panne ? Vous avez coupé du bois toute la journée ? Pas de problème. 20 Minutes est là pour extraire la substantifique moelle de ce mardi 28 mai à Roland-Garros, en cinq infos.

Le chiffre du jour : 11 (pour l’instant)

On leur prédisait le pire (nous les premiers). Et les Français, pour l’instant, s’en sortent plutôt très bien. En attendant Gaël Monfils (on y croit à fond) et Adrian Mannarino (on espère aussi), 11 Français ont déjà passé le premier tour. Certains étaient attendus, comme Lucas Pouille, d’autres beaucoup moins, comme la « wild card » Antoine Hoang.

Exploit du Varois @AHoangTennis (wc) face à @DzumhurDamir. Il jouera Verdasco. C'est le n°11 français à accéder au 2e tour. Reste Manna et Monfe... #RG19 — Eric Salliot (@ericsalliot) May 28, 2019

Le fiasco du jour : Jérémy Chardy, sept minutes et puis s’en va

Son match contre Kyle Edmund avait été interrompu par la nuit, lundi, alors que le score était de 5-5 au cinquième set. Jérémy Chardy n’a fait qu’un retour express ce mardi : sept minutes. Le temps de perdre les deux derniers jeux et de sortir d’entrée du tournoi. Le Palois se consolera (un peu) avec le double. Associé à Fabrice Martin, il a franchi le premier tour.

Le Français du jour : Elliot Benchetrit, la belle promesse

Il a 20 ans et un potentiel de malade. Sorti des qualifications, Elliot Benchetrit n’a laissé aucune chance à l’Anglais Cameron Norrie (6-3, 6-0, 6-2). A se demander qui était le 232e et le 49e mondial sur le court 7. Au deuxième tour, le Niçois se coltinera Dusan Lajovic, finaliste cette année à Monte-Carlo. Le Roddick de la Côte d’Azur aura bien besoin de son service régulièrement flashé à plus de 210 km/h.

Le papy du jour : Le quadra Karlovic envoie toujours du bois

Il est très grand (2,11 m). Et, puisqu’il est tennisman et non pas sénateur, il est aussi très vieux (40 ans). Ivo Karlovic continue à distribuer les pains tout autour du globe. Ce mardi, c’est l’Espagnol Feliciano Lopez que le boulanger croate a « régalé » de 35 aces.

On n’avait pas vu de vainqueur aussi âgé d’un match de simple en Grand Chelem depuis la légende australienne Ken Rosewall (44 ans) à domicile, en 1978. Pour Roland-Garros, il faut remonter à Torben Ulrich (44 ans) en 1973. Pour l’anecdote, le Danois est le père de Lars, le batteur de Metallica.

.@ivokarlovic (40) fires 35 aces in a 76(4) 75 67(7) 75 victory over Lopez to become oldest player to win a #GrandSlam singles match since Ken Rosewall (44) in 1978 @AustralianOpen. #Karlovic is also oldest to win a match @rolandgarros since Torben Ulrich (44) in 1973. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) May 28, 2019

La polémique du jour : Tomic, l'autre Australien allergique à la terre

Roland-Garros 2019 aura été un grand cru pour Bernard Tomic. Après son embrouille avec un agent de sécurité lundi, l’Australien a quitté Paris par la toute petite porte (d’Auteuil) ce mardi. Ereinté par l’Américain Taylor Fritz, « Bernie le dingue » a validé en conf' de presse l’opinion de son compatriote Nick Kyrgios, qui a séché un tournoi qui « craint » selon lui, autant que sa surface. « Il a raison » a lâché Tomic, entre deux réponses monosyllabiques. Allez, bon retour…