Adrien Trebel avec Anderlecht le 26 août dernier. — ISOPIX/SIPA

Nantes n’est toutefois pas seul sur le coup. Le président Waldemar Kita aimerait beaucoup faire revenir Adrien Trebel. L’information a été confirmée à 20 Minutes par les deux clans. A Anderlecht, le milieu de terrain (28 ans) est poussé par ses dirigeants vers la sortie, selon de nombreux médias belges.

Décevant, mais surtout gêné par une blessure (opération d’une pubalgie) une grande partie de la saison chez les Mauves, Trebel a même été placé sur la liste des joueurs à transférer dès cet été alors qu’il lui reste quatre ans de contrat. Le club belge, qui ne sera pas européen en 2019-2020, lui reprocherait avec son rendement très moyen de ne pas justifier son énorme salaire. On évoque deux millions d’euros nets par an, ce qui serait le plus gros salaire en Belgique.

Mogi Bayat, proche de Waldemar Kita, est son agent

Un contrat de quatre ans et de gros émoluments qui pourraient constituer néanmoins un frein au retour à Nantes d’un joueur qui a acquis une belle expérience européenne depuis son arrivée en Belgique, en 2014. WK pourra cependant compter sur les excellentes relations qu’il entretient avec l’agent du milieu de terrain, à savoir Mogi Bayat. Ce dernier était d’ailleurs présent (avec Trebel) à la Beaujoire lors de l’ultime match des Canaris contre Strasbourg (0-1), vendredi.

Pour rappel, Adrien Trebel a été formé à la Jonelière et a joué sous le maillot des Canaris de 2004 à 2014. Lors de sa dernière saison, il avait été écarté car il avait refusé de prolonger son contrat. Il était donc parti libre au Standard de Liège. Retour à l’envoyeur dans la bonne humeur cinq ans plus tard ?