FOOTBALL Le 17 mai prochain, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 feront office d’étendard pour la cause LGBT, à l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie

Des formations seront prodiguées aux référents supporters des clubs. — J.E.E/SIPA

Après l'opération « lacets multicolores » en 2014 et 2016, la Ligue de Football Professionnel (LFP) veut, cette fois-ci, aller plus loin dans la lutte contre l’homophobie. Ce lundi, l’instance a dévoilé au Parisien son programme inédit en quatre volets pour mettre fin aux propos et actes homophobes dans les stades de football, avec le concours de plusieurs associations (Foot ensemble, PanamBoyz & Girlz United, SOS homophobie) ainsi que la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT).

A l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie, le 17 mai prochain, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 feront office d’étendard pour la cause LGBT. Les capitaines, les délégués de matchs, les entraîneurs et les arbitres arboreront des brassards arc-en-ciel. Et les écrans géants des stades diffuseront un clip de sensibilisation.

Sur le long terme, des livrets pédagogiques seront remis aux centres de formation, des formations seront proposées aux référents supporters des clubs, et une procédure de signalements d’actes et de propos homophobes dans les stades sera mise en place, avec la possibilité que la commission de discipline s’en saisisse.