FOOTBALL Le Brésilien joue beaucoup plus depuis le retour de Zizou sur le banc du Real

Marcelo et Zidane, le grand amour — Legan P. Mace / SOPA Imag/SIPA

Depuis le retour de Zizou, on ne peut pas dire que le Real Madrid a changé du tout au tout. Auteurs d’une saison décevante, les joueurs attendent la fin de l’exercice avec impatience pour pouvoir passer à autre chose. Mais Zidane a au moins fait un heureux : le Brésilien Marcelo​, relégué au second plan par le jeune Reguilon sous Solari et de retour dans la lumière. Reconnaissant, le latéral gauche a déclaré sa flamme à l’entraîneur français dans un entretien accordé à Sportingbet.tv.

« Je suis très heureux de son retour. Tout le monde l’aime. Je ferais n’importe quoi pour lui. Son vécu de joueur lui facilite les choses. Il connaît mieux que quiconque ce qu’il se passe dans la tête d’un joueur. Il sait comment nous parler. Il était le meilleur joueur de son époque. Et en très peu de temps, il est devenu un très grand entraîneur », a déclaré Marcelo.