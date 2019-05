Toujours pas de tweet laudateur de Jean-Michel Aulas, mais ça ne saurait tarder. Le club d’Arsenal vient d’annoncer sur les réseaux qu’Alexandre Lacazette avait été élu joueur de la saison par les fans des Gunners, avec 35 % des voix.

Introducing our 2018/19 Player of the Season... Alex Lacazette! 🔥



Big congratulations, @LacazetteAlex 👏