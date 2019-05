Une victoire et une fin de série pour Arsenal à l’Emirates Stadium ce jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa. Malgré une entame de match favorable aux Espagnols avec l’ouverture du score par Diakhaby à la onzième minute, les joueurs d’Unai Emery, qui n’avaient pas encaissé de but depuis la première journée de la phase de groupes, ont rapidement repris le match en main.

L’ancien Lyonnais, Alexandre Lacazette, s’est offert d’un doublé (18e, 26e) face à une formation ibérique submergée en défense. Même l’entraîneur londonien a fait part de son incroyable stupeur (enfin presque) : « Ce n’est pas normal que Valence prenne trois buts, car ils ont une très bonne équipe. »

Vers une quatrième finale pour Emery ?

La fin de match n’était donc plus qu’une formalité pour Arsenal et son autre buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a eu qu’à conclure (90e) une prestation solide des Gunners à six jours du match retour à Valence.

Le portier rouge et blanc, Petr Cech en a profité pour annoncer qu'il s'agissait de son dernier match à l’Emirates dans une compéttition européenne avant la fin de sa carrière.

"This was my last-ever home game in European competitions... I wanted to win and get into a position to live my dream of lifting the trophy in my last game. That is still alive."@PetrCech 🧤