Laurent Koscielny, capitaine d'Arsenal, lors de la qualification contre Rennes en 8e de finale de Ligue Europa. — Calabrese/UK Sports Pics/SIPA

Dans le jargon, on appelle ça «une finale avant l'heure». Arsenal et Naples, deux des favoris de la Ligue Europa cette saison avec Chelsea, vont se retrouver dès les quarts de finale, selon le tirage au sort effectué ce vendredi midi. Ce sera aussi un joli choc entre deux des trois derniers entraîneurs du PSG, Unai Emery et Carlo Ancelotti.

Dans les autres rencontres, on aura droit à une opposition 100% espagnole entre Villareal et Valence et à une affiche d'outsiders entre Benfica et l'Eintracht Francfort. Chelsea semble bien loti avec le Slavia Prague. Même si les Tchèques, qui viennent de sortir le FC Séville, sont en grande forme.

Comme pour la Ligue des champions, on connaît déjà l'ordre des demi-finales. Le vainqueur d'Arsenal-Naples jouera celui de Villareal-Valence, et donc Benfica ou l'Eintracht affrontera Prague ou Chelsea.