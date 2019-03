Sale soirée pour les Rennais. — Robbie Stephenson/JMP/REX/Shutterstock/SIPA

Avec l’élimination de Rennes, ce sont les derniers espoirs d’une épopée européenne pour un club français qui se sont envolés dans la nuit londonienne, mercredi soir. Battus 3-0 après s’être imposés 3-1 à l’aller, les Rennais ont été éliminés par Arsenal, au lendemain de l’élimination de Lyon à Barcelone (0-0, 1-5), et une semaine après celle de Paris par Manchester United (2-0, 1-3).

Il faut remonter à 2011 pour retrouver un bilan aussi catastrophique de la part des clubs français. A l’époque, Lyon et Marseille étaient tombés en huitièmes de Ligue des champions contre le Real Madrid (demi-finaliste) et Manchester United (finaliste), tandis qu’en Ligue Europa, le PSG avait été éliminé par le Benfica Lisbonne (demi-finaliste).

La France et la #Ligue1 , 5e à l'indice UEFA, et gna gna gna, et gna gna gna. On a AUCUN club en quarts de finale de Coupes d'Europe. Y a pourtant 1 club portugais (Porto) et 1 néerlandais (Ajax) en quarts de la C1, et 1 tchèque (Slavia) en quarts de la C3. On est juste mauvais!! — Buron Sébastien (@sebburon) March 14, 2019

En plus de la question de l’indice UEFA, l’absence de clubs français à ce stade de la compétition est « préjudiciable pour le football français parce qu’on a besoin de locomotives. Le constat malheureusement est négatif », résumait sobrement Didier Deschamps, lors de l’annonce de sa liste de 23.

Six équipes anglaises en quarts de finales de coupes d'Europe. Une première depuis la saison 1970-71 ! pic.twitter.com/met47wcSoL — Goal France (@GoalFrance) March 14, 2019

Si le constat est assez déprimant pour la Ligue 1, et le foot français plus généralement, outre-Manche, c’est la fête. Sur les six clubs anglais engagés depuis le début de la compétition, tous vont participer aux quarts de finale de Ligue des champions (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) et de Ligue Europa, après les qualifications d’Arsenal et de Chelsea, hier soir.