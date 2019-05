Alors celui-là, il vaut cher. Si l'Ajax nous enchante depuis le début des phases finales de cette Ligue des champions, ce Barça-Liverpool est assurément l'affiche la plus enivrante de la saison. D'un côté le retour du grand Barcelone de Leo Messi en demi-finale de la C1, après trois ans d'abstinence, de l'autre le finaliste de la saison passée et machine à marquer avec son trio d'attaque Mané-Salah-Firmino, Liverpool. Le genre de match dont on attend beaucoup: de l'intensité, des grands gestes, du suspense. Tout ça un soir de 1er mai, tranquille à la maison. Que demander de plus?

