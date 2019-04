Le chat noir a une casquette... — Théo

Ça en devient presque troublant. Théo ou celui qu’on surnomme le « chat noir du PSG » était bien présent à la Beaujoire mercredi soir lors de la défaite (3-2) des Parisiens. Le club nantais l’avait invité pour cette rencontre et il a bien fait… En effet, le FCN n’avait plus battu Paris depuis 2004. « Nantes m’avait convié pour la demi-finale de la Coupe de France [entre le PSG et Nantes] il y a quinze jours, mais je n’étais pas trop dispo et je ne voulais pas que Paris perde en Coupe », dit Théo, mi-plaisantin, mi-sérieux.

Il a répondu favorablement à l’invitation : Théo, le chat noir du @PSG_inside, est au Stade de la Beaujoire ce soir pour assister à ce #FCNPSG 👀 @sofoot pic.twitter.com/r0YyTChXKW — FC Nantes (@FCNantes) April 17, 2019

Petit rappel : avant mercredi, ce supporter parisien, originaire de Nancy mais qui vit à Lyon, s’est déjà déplacé huit fois pour voir jouer les joueurs du PSG («sous l’ère qatarienne »), pour un bilan catastrophique de cinq défaites, deux nuls et une victoire laborieuse en Coupe de France après prolongation contre Villefranche. Le remontada de Barcelone ? Théo était aux premières loges. L’exploit de Manchester United au Parc des Princes en février ? Evidemment, il était là.

Au Stade de France pour Rennes-Paris ? Pas sûr non…

Mercredi soir, au coup de sifflet final, Théo reconnaît que ça lui a fait « bizarre ». « J’étais emmerdé, ça prend de l’ampleur, lance-t-il sans se prendre au sérieux non plus. Mes potes supporters du PSG n’en peuvent plus ! »

Et si le Stade Rennais prend contact avec lui en prévision de la finale de la Coupe de France le 27 avril entre les Bretons et les Parisiens ? « Je ne sais pas si j’irai au Stade de France car la Coupe, c’est le dernier objectif du PSG », rit Théo.