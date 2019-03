Fabien Pelous, manager de l'équipe de France des moins de 20 ans, lors de la Coupe du monde de la catégorie à San Dona di Piave (Italie), le 13 mars 2015. — M. Ciambelli / Sipa

Un entraîneur étranger à la tête du XV de France ? C'est désormais une réelle possibilité. En fin de semaine, Bernard Laporte a annoncé vouloir organiser du 9 au 11 avril prochain auprès de tous les clubs français un referendum pour savoir s'ils étaient ouvert à l'idée que le prochain homme fort des Bleus ne soit pas français. Pour la succession de Jacques Brunel, qui accompagnera la France jusqu'au Mondial 2019 mais pas après, Laporte pense en effet entre autre à Warren Gatland, actuellement à la tête du pays de Galles.

« Pour perdre encore plus d'identité, je pense que c'est la bonne solution oui, estime dans les colonnes du Parisien Fabien Pelous, recordman de sélection avec le XV de France et opposant politique de Laporte. Le sélectionneur national doit être le reflet de ce qui se passe en France, du rugby français. »

Copier les autres

L'ancien deuxième ligne pense particulièrement à trois noms qui pourraient endosser le rôle: Galthié, Urios et Mola.« C'est un sacré camouflet pour les entraîneurs français, poursuit Pelous. Je trouve que ça manque un peu de sens en tant que Fédération et de ce qu'on doit représenter. Encore une fois on va essayer de copier les autres au lieu d'être fiers de ce qu'on est. »

Sans être sûr, en plus, que ça colle avec un coach étranger. « Warren Gatland, par exemple, il ne va pas trouver la même situation qu'au pays de Galles où il avait le pouvoir de décision. Je ne suis pas certain que ce qui arrive au XV de France soit un problème d'hommes et de compétences recherchées. »