Kobe Bryant s'apprête à manger une langue de bœuf... — CBS

C’est une sorte d’action ou vérité à la sauce américaine, et un grand classique de l’émission «The Late Late Show with James Corden», sur CBS. Dans ce show très populaire revient régulièrement le jeu « Spill Your Guts or Fill Your Guts », que l’on peut grossièrement traduire par « parle ou mange ». L’invité - de prestige forcément - doit choisir entre répondre à une question embarrassante ou avaler des choses peu ragoûtantes.

La meilleure feinte de Kobe

Kobe Bryant en a fait l’expérience cette semaine. L’ancien des Lakers devait classer, « du meilleur au pire, ces joueurs légendaires : LeBron James, Michael Jordan et Kobe Bryant ». Ou alors manger une langue de bœuf, énorme et apparemment pas tellement cuite.

Dans un premier temps, Kobe a fait croire qu’il allait manger. « Vous savez ce que je vais répondre, mais je ne vais pas le faire, parce que sinon tout le monde va le reprendre et débattre encore et encore », a-t-il dit, tout en prenant la langue de bœuf dans sa main… et puis il a craqué. « Ok, ok, je suis le meilleur, Michael deuxième et LeBron troisième ». Kobe fidèle à lui-même, même dans les situations les plus critiques.