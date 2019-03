La statue Ronaldo avait fait le Tour du monde, celle de David Beckham fera au moins celui d'Internet. Dans le cadre de l'émission « The late show » du célèbre animateur James Corden, la star anglaise s'est fait piéger bien comme il faut. Invité à découvrir sa propre statue commandée par son ancien club des Los Angeles Galaxy, Beckham a eu une sacrée surprise: un truc pas du tout ressemblant, un oeil partant vers Los Angeles quand l'autre regarde New-York.



David Beckham's face when they unveiled this 'statue' of him 😂



(via @LAGalaxy) pic.twitter.com/HcRDNYRmsl