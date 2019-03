Un supporteur de Manchester United a été hospitalisé à Paris après avoir été poignardé par un chauffeur de taxi après le match contre le PSG en 8es de finale de Ligue des champions, rapporte jeudi la chaîne de télévision Sky Sports. Interrogé à ce sujet, le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué «être en contact avec les autorités françaises à la suite d'un incident impliquant un Britannique survenu (mercredi) à Paris», sans plus de précision.

A Manchester United fan is having emergency surgery in Paris after being stabbed in the chest by a taxi driver following Wednesday night's Champions League matchhttps://t.co/5jIgZWJZmk