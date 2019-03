Bordeaux-Montpellier EN DIRECT : Le MHSC repasse devant grâce à Congré, les Girondins de nouveau sous pression (1-2)

Hello les amis ! Eh oui, on est bien là même si comme vous, on attend surtout le Real - Ajax de 21h en Ligue des champions après un match aller de feu ! Mais avant, on vous prépare un (très) petit échauffement avec ce match en retard (oui un de plus) de la 27e journée de Ligue 1 entre les Girondins et Montpellier au Matmut Atlantique. Deux équipes qui n’ont pas digéré le passage à la nouvelle année… C’est donc l’heure pour elles de se relancer ! Au fait, Bordeaux n’a toujours pas de nouvel entraîneur…

>> Rendez-vous à partir de 18h30 pour vibrer comme jamais !