Neymar n'est pas prêt de quitter Paris. Enfin, si l'on en croit Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG, interrogé par Marca sur le possible départ de sa star au prochain mercato vers le Real Madrid, a voulu mettre fin à cette rumeur persistante. « Ni le Real Madrid ni aucun autre club au monde n'a besoin de nous appeler pour parler de Neymar, explique NAK. Le Real Madrid sait parfaitement que Neymar n'est pas à vendre et que le joueur ne quittera pas le PSG cet été. Nous avons une relation fantastique avec Neymar et son père et elle a été construite pour durer longtemps. »

Comme à son habitude, Nasser Al-Khelaifi ferme souvent la porte au départ de ses joueurs, particulièrement ceux sur lesquels il a beaucoup investi. D'autant plus que si le PSG est finalement laissé tranquille par le fair-play financier, l'obligation de renflouer les caisses via des départs serait remise en question. Autant dire qu'il y a effectivement peu de chance de voir le Brésilien, ou encore moins Mbappé, partir l'été prochain. « La relation entre le PSG et Mbappé, c'est du long terme parce qu'il y a un grand respect mutuel », conclut Nasser.