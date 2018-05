Feuilleton de l'été: Le Real Madrid aurait assuré au PSG qu'il n'était pas intéressé par Neymar

Neymar avec son trophée de meilleur joueur de la L1, à Paris le 13 mai 2018. — FRANCK FIFE / AFP

Et si non seulement Neymar restait au PSG l'an prochain, mais en plus on ne parlait pas de lui tout l'été ? La star brésilienne, envoyée au Real Madrid par toute la presse madrilène depuis des mois, ne serait en fait pas convoitée par le club de Zinedine Zidane. Ce serait d'ailleurs ce qu'aurait transmis comme message au PSG José Ángel Sánchez, directeur général du Real, selon la radio espagnole Cadena Cope.

Un changement de cap brutal qui va dans le sens des déclarations de l'état-major parisien. « Je me répète 10000 fois, il va rester [...] c'est sûr, a ainsi expliqué le président Nasser al-Khelaifi dans l'Equipe. Son père m’a dit : " Son futur est à Paris. " Neymar est fatigué de ces rumeurs sur son avenir. Ce sont les médias espagnols qui le disent. Si vous les croyez, tant pis pour vous. »

Du coup, ce coup-ci, on doit les croire ou pas ?