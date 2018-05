PSG: Tuchel et Neymar se seraient rencontrés à Paname, un petit rendez-vous romantique pour préparer la saison prochaine

Se Queda avec Tuchela. — Nike

On a beau dire, malgré la pollution et le temps pluvieux tout ce début d’année 2018, Paris reste la ville des rendez-vous romantiques. Et niveau joli date, celui-ci est pas mal dans le genre : Neymar et Tuchel, qui sera entraîneur du PSG la saison prochaine sauf retournement de situation digne de Sixième sens, se seraient rencontrés ce dimanche dans la capitale, à en croire le Süddeutsche Zeitung. Et on précise tout de suite, le Süddeutsche Zeitung, c’est juste le journal qui a révélé au grand jour les Panama Papers, donc on a vu pire comme source…

D’après Sueddeutsche Zeitung, Neymar a rencontré hier Thomas Tuchel, dont l’arrivée au poste d’entraîneur du PSG pourrait être annoncée aujourd’hui. pic.twitter.com/BpU1de2YIm — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2018

Les deux protagonistes de ce rendez-vous secret partageaient la volonté de se voir rapidement afin de jeter les bases d’un projet commun pour la saison à venir. Ils ont donc dû discuter foot entre le camembert et le verre de vin. La direction parisienne aurait assuré à Tuchel, qui n’est pas du genre à se faire rouler dans la farine, que la star brésilienne resterait bien au club, malgré les rumeurs l'envoyant à Madrid. Bref, un rendez-vous qui devrait faire plaisir à tous les supporters de Paname. Parce qu’à Paris, l’amour ça se partage.