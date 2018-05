Football: Neymar sacré meilleur joueur de Ligue 1, mais il refuse de dire s'il restera au PSG

Neymar avec son trophée de meilleur joueur de la L1, à Paris le 13 mai 2018. — FRANCK FIFE / AFP

Un présent au sommet et un futur incertain. Neymar a été élu par ses pairs meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2017-2018, dimanche dans le cadre des Trophées UNFP, succédant au palmarès à son coéquipier Edinson Cavani. Mais l'attaquant-vedette du PSG botte en touche sur son avenir au club.

Le Brésilien de 26 ans a reçu cette récompense des mains de son glorieux compatriote, Ronaldo, double champion du monde avec le Brésil (1994 et 2002). «Je remercie tous mes coéquipiers, toute mon équipe, a-t-il dit en portugais. Je suis très ému, très heureux de notre saison. Je remercie ma famille, mes amis, bref, je veux simplement dire que je suis très heureux, honoré. Sans mes coéquipiers, je n'aurais jamais reçu ce prix. Je félicite Kylian (Mbappé), (Edinson) Cavani et (Florian) Thauvin pour la saison. C'était vraiment une grande saison. Merci à tous».

«Tu restes?»

En vingt matches de Ligue 1, Neymar a eu le temps d'inscrire 19 buts et d'offrir 13 passes décisives, contribuant de manière significative au titre de champion de son équipe. Mais le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR du FC Barcelone au PSG l'été dernier) fait l'objet d'incessantes rumeurs de transfert. Des médias espagnols font état depuis plusieurs semaines de contacts entre le clan Neymar et le Real Madrid.

Après avoir reçu son prix, l'attaquant star a dit en zone mixte aux journalistes: «A tous les mercatos, on parle de ces choses. Moi, je ne suis pas dans un moment pour parler de quoi que ce soit. Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici, les objectifs que j'ai. Maintenant, mes objectifs c'est de faire la Coupe du monde, pas de parler de transfert ou pas, j'y passe ma vie entière, à chaque mercato, on en parle, c'est un peu embêtant». Relancé avec la question: «Tu restes?», il s'est éclipsé sans y répondre.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh — Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018

Dans un tweet publié samedi, le crack de 26 ans s'est quand même affiché sous le maillot 2018-2019 du Paris SG avec le message en anglais et en portugais: «Fier de porter ce nouveau maillot et de continuer à donner de la joie à tous». Samedi soir, en marge de la célébration du titre de champion 2018 avec son club au Parc des Princes, à laquelle «Ney» a participé, son président Nasser Al-Khelaifi s'était dit «sûr à 2000 pourcent» que son joueur allait «rester» au PSG.