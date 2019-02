Le désarroi des Nantais à l'issue de la défaite (4-2) contre Nîmes. — LOIC VENANCE / AFP

Le FC Nantes s’est incliné (2-4) ce dimanche après-midi face à Nîmes alors que les Nantais menaient 2-0 à la pause.

Tout a dérapé en deuxième mi-temps pour les Canaris, qui ont rendu hommage à Sala en portant toute la rencontre un maillot noir floqué au nom de leur ancien partenaire.

Le noir était la couleur en vogue à la Beaujoire ce dimanche. Noirs comme les maillots floqués au nom de Sala par les Canaris. Noir comme cet après-midi ponctué d’une nouvelle défaite. Noir comme la deuxième période nantaise durant laquelle tous les espoirs de succès en hommage à Sala ont volé en éclats. Face à Nîmes, Nantes a déraillé (2-4) alors qu’il était sur le droit chemin en menant 2-0 à la pause.

L’hommage liminaire à Sala avait été émouvant, poignant. Coulibaly (15e, 1-0) de la tête puis Waris sur penalty (37e, 2-0) avaient redonné le sourire aux quelque 35.000 spectateurs venus dire adieu à leur Argentin préféré, disparu dans un accident d’avion il y a presque 3 semaines. « A la mi-temps, j’ai dit qu’il ne fallait pas prendre de but, peste Vahid Halilhodzic. Et on le prend au début de façon inacceptable. Après, ça a été la panique. On a montré nos faiblesses. Ce qu’a montré l’équipe en deuxième mi-temps est inacceptable. » Nantes a perdu pied. Nîmes a déroulé.

L’hommage à Sala ? « Pas une excuse », selon Rongier

Le trop-plein d’émotions de l’avant-match avec les différents hommages à Sala a-t-il pu faire dérailler les Canaris ? « Ce n’est pas une excuse, coupe tout de suite Valentin Rongier. On s’est rendu le match facile en première mi-temps en menant 2-0... C’est comme une faute professionnelle. » Le capitaine nantais ne mâche pas ses mots : « En deuxième mi-temps, on s’est pris pour d’autres et on a arrêté de courir. On a fait moins d’efforts. On a pris des vagues en contre-attaque. On se dit qu’il faut être concentré dans les 15 premières minutes et on encaisse un but dès le retour des vestiaires. Forcément, ça fait mal et tu joues avec les chocottes. »

A la 71e minute, les Canaris ont bien pensé bénéficier d’un penalty, mais avec l’aide du VAR, l’arbitre s’est déjugé. « C’est vraiment un mauvais après-midi pour nous, estime Nicolas Pallois. Pour moi, en prendre 4 en une mi-temps, c’est inadmissible. » Et « difficile à expliquer », selon Vahid «.Je me pose de milliers de questions en ce moment, poursuit le coach. Ce passage est assez compliqué, mais il ne faut pas non se trouver d’excuses à gauche ou à droite. Il faut qu’on se dise les choses car sinon on va directement vers la Ligue 2. » Nantes (15e), qui n’a pris qu’un seul point sur les 5 derniers matchs, voit la place de barragiste s’approcher dangereusement (5 points). Ce qui fait dire à Nicolas Pallois : « Avant de penser à regarder devant, il faut regarder derrière… »