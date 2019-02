Lucas Evangelista. — James Boardman/TPI/REX/Shutterstock/SIPA

Il a fait une « Lucas Lima ». Lucas Evangelista avait dit au revoir à tous ses partenaires et était sur le point de quitter Nantes quand l’affaire a capoté. Comme son compatriote (Lucas Lima) en partance fin août vers le Zénith-Saint-Pétersbourg (et rattrapé in-extremis alors qu’il allait prendre l’avion !), le milieu de terrain brésilien a bien failli partir vers l’Arabie Saoudite dimanche et être prêté six mois au Ittihad club.

Le joueur, sous contrat jusqu’en 2023, a finalement appris au dernier moment que le deal était mort et qu’il devait rester à Nantes. Ce lundi après-midi, il est donc réapparu à la Jonelière.

Dans la liste pour Toulouse puis retiré

Une seule fois titulaire avec Vahid Halilhodzic en championnat (le 30 novembre à Saint-Etienne), Lucas Evangelista sait que son temps de jeu va être famélique jusqu’à la fin de saison s’il reste à Nantes. A l’instar de joueurs comme Sigthorsson, Menig, Djorkaeff etc., celui qui a été clairement recruté (pour près de 4 millions d’euros) par l’ancien coach Miguel Cardoso cet été est toujours en instance de départ.

Ce lundi soir, Evangelista a été mentionné dans le groupe pour affronter Toulouse, mardi soir (18h30), à la Beaujoire, en Coupe de France, avant d’être retiré de la liste de la vingtaine de joueurs convoqués. Son départ est en effet toujours d’actualité sachant que certains marchés ne ferment pas tout de suite (Chine, Russie etc.)…