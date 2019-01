9h44: Salut les mercatix et plus particulièrement les mercatix marseillais ! Bonne nouvelle pour vous. Enfin peut-être. L'Equipe et La Provence sont formels >> MARIO BALOTELLI VA ENFIN SIGNER !!!!! Ca va coûter une blinde à Mc Court (3 millions d'euros pour un contrat de six mois) et on ne sait pas dans quelle forme va débarquer le gonze (plus vu en L1 depuis début décembre), mais on a quand même envie de voir ce que ça peut donner. Ca pourrait se faire dans les 24h. Ou jamais hien.