Naples-PSG: Peu victorieux au San Paolo, Gigi Buffon s'attend à un «stade très chaud» ce mardi soir

Gigi l'amoroso — Alberto PIZZOLI / AFP

De notre envoyé à Naples,

Quatre défaites, trois nuls et seulement deux victoires. Les amoureux de mathématiques et autres probabilités se serviront sans doute du bilan de Gianluigi Buffon au stade San Paolo sous les couleurs de la Juve pour nourrir les thèses les plus pessimistes avant le déplacement du PSG mardi soir en Ligue des champions. Thomas Tuchel​, lui, entend bien se servir de cette expérience pour en faire une force. « Gigi il connaît l’ambiance, il connaît le stade. Il a l’expérience », a déclaré le Teuton dans un français toujours plus propre.

Buffon heureux de retrouver l’Italie

Confirmation avec l’intéressé : « je connais très bien le stade et je pense qu’il est très difficile de gagner ici. C’est un stade très chaud, l’ambiance est très compliquée parce que l’équipe et les supporters ont un grand feeling entre eux. » Mais du haut de ses 40 ans, l’Italien sait à quoi s’attendre et compte bien profiter du moment présent. « C’est vraiment une chance de pouvoir retourner en Italie, contre Naples, dans un match de Ligue des champions, donc je suis très content. J’espère pouvoir faire un bon match et aider mes coéquipiers. » Ils en auront besoin.