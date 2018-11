Naples-PSG: «L'important, c'est de ne pas perdre»... Buffon et Tuchel ne veulent pas foncer dans le tas

Thomas Tuchel, à Naples — Alberto PIZZOLI / AFP

De notre envoyé à Naples,

L’ambiance était détendue dans la salle archi bondée du San Paolo à la veille d'un Naples-PSG déjà décisif en Ligue des champions. Thomas Tuchel a trahi deux ou trois fois sa poker face pour laisser apparaître un sourire sympathique, et Gigi Buffon, qui lui a succédé dans cette conférence de veille de match a une nouvelle fois séduit, dans tous les sens du terme. Détendus, les Parisiens, sûrement rassurés par leurs succès contre Lille et Marseille. Mais aussi prudents. Au point de considérer que le nul mardi serait une bonne chose. L’Italien balance en français (toujours très classe) :

Nous savons que gagner ça serait très important ça serait une grande chose, mais l’important pour demain c’est de ne pas perdre. Parce qu’après nous aurons la possibilité de gagner contre l’Etoile Rouge et Liverpool. »

Le PSG​ est en mode calcul comme tous ses supporters, et cette ambition nouvelle se traduira peut-être dans les ambitions tactiques du coach allemand au San Paolo. Comme en n’alignant pas les quatre fantastiques (Neymar, Mbappé, Di Maria, Cavani), par exemple. « C’est possible de jouer avec les quatre sur le terrain, mais c’est aussi dur de ne pas perdre l’équilibre. On réfléchira demain à ce qu’on fera. A mon avis, c’est pas nécessaire de trop risquer. »

Décision demain pour Cavani

On y revient. Pas de prise de risque inutile. Sans pour autant trahir ses idées de jeu. « On veut gagner le duel, je veux qu’on joue offensif, c’est notre style », rassure l’Allemand. « Balance », en anglais dans le texte, autrement dit « équilibre » sera le maître mot. Et si le coach parisien ne veut « pas donner d’indices » la veille du match, il est possible qu’il ait avoué à demi-mot ne pas aligner tout son arsenal offensif, si tant est qu’il le puisse. « Edi (Cavani), il est avec nous, il a fait l’entraînement aujourd’hui et on prendra une décision demain. » On n’en saura pas plus d’ici là.