PSG: Pour Tuchel, Paris a fait «son meilleur match de la saison» face à Lille

Ce n'était sans doute pas le plus spectaculaire, mais il a beaucoup plus à Thomas Tuchel. Après la victoire face à Lille, le coach parisien s'est montré très satisfait par la performance de son équipe. « Je pense que c'était notre meilleur match cette saison. C'était nécessaire contre cet adversaire et ça sera aussi nécessaire mardi soir, résume-t-il. Naples, c'est un autre style et ça sera un défi super important. L'équipe est en confiance après ce bon match. C'était une performance magnifique, un gros effort de l'équipe. Il y a eu beaucoup de structure, de possession de balle, on a fermé les espaces. On a contrôlé complètement les contre-attaques durant tout le match et c'était difficile, car je pense que Lille est une des meilleures équipes d'Europe en termes de contre-attaques. »

De son côté, Thiago Silva assure que son équipe est prête pour le match qui s'annonce comme le plus important de l'année, mardi soir à Naples. « On a été un bloc aujourd'hui, on a vraiment été une équipe, vraiment solidaires. Défensivement, on a été bons. On a mérité ce résultat et le record de victoires. On doit bien se reposer avant un autre match très difficile en Ligue des champions à Naples. On doit jouer en équipe comme aujourd'hui même si on a pris un but à la dernière minute. »

On en reparle mardi soir, deal ?

B.V. avec AFP