EN DIRECT. Ligue 1: La lumière vient encore de Mbappé... Suivez PSG-Lille en live

C'est dans l'anonymat ou presque d'un vendredi soir que va se jouer ce qui pourrait bien être LE choc de la saison. PSG contre Lille, c'est le premier intouchable contre le deuxième surprise, le match qui devrait régler la question que personne ne se pose plus vraiment: le PSG a-t-il encore une chance de ne pas être champion de France? Après 11 victoires en onze matchs, on ne voit pas trop ce qui pourrait coûter le titre à Paris, mais ce qui est sûr, c'est que sur ce début de saison, c'est bien Lille qui représente le plus de danger pour l'équipe à Tuchel. Alors on va voir ce que ce Losc est capable de faire sur la pelouse du Parc.

>> On se retrouve un poil après 20h pour se lancer dans cette belle soirée de foot...