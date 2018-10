VIDEO. OM-Lazio: Quatre blessés dans des affrontements entre supporters à Marseille

BAGARRES Des supporters de l’Olympique de Marseille et de la Lazio Rome se sont affrontés mercredi soir dans le centre-ville de Marseille…

Les supporters de l'Olympique de Marseille, lors du match OM - Grenoble, le 12 avril 2009 au stade Vélodrome. — SIPA

Des affrontements étaient très probables, ils ont bien eu lieu. Trois supporters de l’Olympique de Marseille, et un de la Lazio de Rome ont été légèrement blessés mercredi soir à Marseille. Des supporters se sont affrontés près du Vieux-Port, 24 heures avant la rencontre de Ligue Europa entre les deux clubs au stade Vélodrome.

« Les affrontements ont eu lieu vers 22 h, quand 60 à 80 supporters italiens installés dans un hôtel sont descendus vers le Vieux-Port », a expliqué jeudi le porte-parole de la direction de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône à l’AFP, soulignant qu’aucune personne n’a été interpellée.

Supporters d’extrême droite

« Tout a débuté par des insultes entre supporters de la Lazio et de l’Olympique de Marseille, et cela a dégénéré en échauffourées, mais il n’y a pas eu de violences caractérisées et aucune des personnes blessées n’a nécessité une hospitalisation », a précisé la DDSP. Le calme est ensuite revenu quand les supporters italiens ont été ramenés sous escorte policière à leur hôtel, après que les affrontements ont été dispersés par des gaz lacrymogènes.

Croix celtiques, cris de singe, saluts fascistes et même photos détournées d’Anne Frank, en octobre 2017 : les « Ultras » de la Lazio Rome, classés à l’extrême droite, sont régulièrement épinglés pour des actes racistes ou antisémites.