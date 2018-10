Wimbledon: Vainqueur du plus long match de l'histoire, Isner approuve le tie-break à 12-12 au 5e set

John Isner, en 2010 — GLYN KIRK / AFP

Il est plutôt bien placé pour parler, John Isner​. Le vainqueur du plus long match de tennis de l’histoire à Wimbledon en 2010 (plus de onze heures de jeu) s’est positionné en faveur du tie-break à 12-12 dans la cinquième manche, mesure qui vient d’être adoptée par les organisateurs du tournoi britannique. « J’ai déjà dit qu’à 12 jeux partout c’était bon (pour jouer un tie-break) et mon opinion n’a pas changé », a déclaré le joueur de 33 ans au micro de la BBC Radio Five.

Fin d'un mythe: Wimbledon annonce l'arrivée d'un tie-break décisif à 12-12 au 5e set https://t.co/QFjmpPSbhH via @20minutesSport pic.twitter.com/LQ46lMl4W3 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 19, 2018

Cette année, à Londres, il avait perdu sa demi-finale contre le Sud-Africain Kevin Anderson en 6h36, cette fois 26-24 dans la dernière manche. Les deux joueurs s’étaient alors plaints de l’organisation du tournoi et avaient milité pour l’instauration d’un tie-break au cinquième set.

La règle Isner

La demi-finale de Djokovic contre Rafael Nadal, également disputée en cinq sets, avait ensuite dû être jouée sur deux jours à cause de la durée du match Anderson-Isner. « Cette année, Wimbledon a vraiment été la cause (de ces matchs à rallonge) avec un programme qui a gâché les demi-finales homme et la finale femme », a regretté Isner.

« C’est contraire à la tradition mais je pense que beaucoup de gens pensent que ce n’est pas une mauvaise chose », est convaincu l’actuel 10e joueur mondial. Et d’inviter les autres tournois du grand-chelem à imiter Wimbledon : « ça pourrait les pousser à le faire également. Ils pourraient l’appeler la règle Isner ».