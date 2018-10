Nice-OM EN DIRECT: Marseille à l'assaut du podium sans Thauvin ni Gustavo... Suivez le live avec nous...

Un petit Gym-OM pour terminer ce week-end de Ligue 1, ça vous dit ? On a franchement connu pire, même si les Marseillais devront faire dans Thauvin ni Luiz Gustavo sur la pelouse de la Riviera. Ça sera donc forcément plus dur de ramener trois points de Nice et recoller sur le podium (les Phocéens comptent trois unités de moins que le 3e, Montpellier) mais rien n’est impossible avec Payet et le crack Mitroglou. En face, on est curieux de voir le niveau affiché par Mario Balotelli, un temps annoncé en partance pour le Vélodrome, et complètement hors de forme avant la trêve internationale. S’il s’est bien remis à niveau, ça pourrait faire du bien à Patick Vieira.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début de ce live