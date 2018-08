Strasbourg: Dans les tribunes, le Racing bat (encore) son record d'abonnés cette saison

Le kop du Racing chantera probablement toujours aussi fort en cette saison 2018-2019 à Strasbourg, qui comptera désormais plus de 19.000 abonnés. Illustration — G. Varela / 20 Minutes

La remontée en Ligue 1 avait été longuement attendue. Pas étonnant alors, de voir le Racing club de Strasbourg battre des records la saison passée, pour son retour dans l’élite du football français. Mais avec 15.650 abonnés à la Meinau et plus de 500 supporters, en moyenne, en parcage à l’extérieur, les fans alsaciens ont dépassé les attentes des dirigeants strasbourgeois en termes de fréquentation.

👏 L'engouement pour le Racing ne cesse de grandir ! Cette saison, vous serez 19187 abonnés à la #Meinau, nouveau record pour le club 🆕 #GénérationRacing



✅ La billetterie pour #RCSAASSE se poursuit ! Réservez vos places :

➡️ https://t.co/3jKwNFJ4TJ pic.twitter.com/dZOlol0LSl — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) August 16, 2018

« Les supporters du Racing vont-ils blinder tous les parcages visiteurs de Ligue 1 ? » s’interrogeait justement 20 Minutes dans un article publié en août 2017. Un an après, la question a changé : jusqu’où iront maintenant les supporters strasbourgeois ? Car ce mardi, le RCSA a dévoilé sur les réseaux sociaux un nouveau record d’abonnés : ils seront 19.187 cette année.

24 083 spectateurs de moyenne cette saison à la Meinau en championnat : le record de 92-93 (21 693) est explosé ! pic.twitter.com/HbyGcr5N9w — Philippe Wolff (@wolfilip) May 13, 2018

A l'extérieur : moyenne record de 513 supporters, dans l'histoire il n’y en a jamais eu plus qu'à Lyon (3000) !

Au cours du passage en amateur, la proximité géographique combinée à l’envie de participer au renouveau ont développé l’envie de se déplacer. https://t.co/Nuhx45KNJC — fsrcs (@fsrcs) May 23, 2018

En attendant l’agrandissement, la bataille des places

En attendant l’agrandissement attendu (et déjà travaillé) pour le début des années 2020, le stade de la Meinau compte toujours un poil plus de 26.000 places. Avec un tel nombre d'abonnés, les quelques milliers de places restantes promettent de s’arracher un peu plus cette saison. Dès ce dimanche, avec une réception attendue de Saint-Etienne pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.

>> A lire aussi : Nouvelles tribunes et fan-zone, on a vu à quoi pourrait ressembler le nouveau stade de la Meinau

>> A lire aussi : Les supporters du Racing vont-ils blinder tous les parcages visiteurs de Ligue 1?