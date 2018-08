cjbv2

C'est moi où il y a un vrai bouchon offensif au psg : les 3 places de titu pour la MCN, Di Maria, Draxla, Nkunku, Weah et Diaby du CdF sans parler de notre rapper préféré Jese.. Pour toi, qui doit partir ? Un échange Draxla- Ricardo Rodriguez ? Dyaby en prêt ? Construction d'une scène géante au milieu du Park pour que Jese nous ambiance à la mi-temps de Psg-Nîmes ?

>> Oui et non mon ami. Déjà, on va rester sérieux deux minutes et mettre Jesé de côté (si Paris n'arrive pas à le vendre, ce qui semble être le cas, bah ils vont lui payer un salaire pour aller en CFA). Pour ce qui est du jeune (et très bon) Diaby, je crois que ça va se finir par un prêt. Je connais plein de clubs de L1 qui se feraient un plaisir de l'accueillir. Pour le reste, du coup, il ne reste plus grand monde. Di Maria et Draxler connaissent la situation, rester pour gratter du temps de jeu, mais doublure obligatoire de Mbappé et Neymar. Et pour Weah, vu que c'est la seule vraie pointe avec Edi, je pense qu'il devrait pas mal jouer cette saison.