Alerte pour Monfils: Avant d'affronter Nadal, le Parisien touché à la cheville

Monfils a battu Basilashvili au premier tour. — JuanJo Martin/SIPA

Après une entrée plutôt copieuse, Gaël Monfils va voir un plat de résistance très chargé arriver devant lui. Vainqueur, non sans mal, du Géorgien Nikoloz Basilashvili au premier tour (6-2, 3-6, 6-3), lundi, le Parisien va affronter Rafael Nadal, mercredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

Oui, Nadal en personne. Celui-là même qui a remporté les tournois de Monte-Carlo et Barcelone. Celui qui vient de gagner dix matchs d’affilée sur terre battue sans avoir perdu le moindre set. Celui, encore, qui possède un bilan de 13 victoires pour deux défaites face au Français. Autant dire que la mission paraît compliquée.

D’autant que Gaël Monfils s’est fait mal à la cheville dans son match face au Géorgien. « Je me la suis un peu tordue, on verra. J’espère être bien pour le match, a expliqué La Monf' en conférence de presse. Je ne suis pas dans ma meilleure forme, j’ai un peu honte. Je souhaite faire une grande rencontre, mais si le match dure, il me gagnera facilement, je ne pourrai pas lutter d’égal à égal face à lui. »