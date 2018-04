Réforme de la Coupe Davis: La finale à Paris pour faire passer la pilule?

Lucas Pouille et les supporter français à Gênes en Coupe Davis. — MARCO BERTORELLO / AFP

Après la sidération, les négociations. Selon la presse espagnole et en particulier le quotidien madrilène AS, Gerard Piqué a profité du tournoi de Barcelone qui a lieu actuellement pour rencontrer des représentants de la Fédération espagnole de tennis et amender un peu le projet de la nouvelle Coupe Davis.

La France pour mener la rébellion contre la nouvelle Coupe Davis? https://t.co/qyVRcv1BqU via @20minutes — ☆~Cindy~☆ (@Cindy62200) February 27, 2018

Au centre des discussions, la possibilité de maintenir un premier tour traditionnel (au lieu d'une finale unique avec 18 équipes),​ pour déboucher sur deux poules de quatre avant la grande finale. Enfin, puisque le lieu jusque-là proposé (l’Asie), ne cadre pas trop avec les exigences du cricuit (le Masters a lieu la semaine d’avant à Londres), les rencontres des dites poules de quatre pourraient avoir lieu à Madrid et à Paris, les deux grandes villes européennes qui disposent des installations nécessaires puisqu’elles organisent chacune un MAsters 1000.

Coupe Davis: «Cette épreuve devrait être intouchable», le plaidoyer de Noah avant de retrouver Nadal et l'Espagne https://t.co/elYZMrv1NA pic.twitter.com/wWzc8eEkUt — 20 Minutes (@20Minutes) April 8, 2018

La finale ultime aurait ensuite lieu dans l’une des deux villes. Une manière de pousser les fédérations récalcitrantes, comme la France, à ne pas s’opposer à la réforme qui devra être votée aux 2/3 par l’assemblée générale de la Fédération internationale l’été prochain.