Ira, ira pas? Jo-Wilfried Tsonga se prononcera cette semaine sur sa participation à Roland-Garros

Bonne nouvelle, Jo-Wilfried Tsonga peut s’entraîner à fond. C’est son coach, Thierry Ascione, qui le dit. « Nous avons le feu vert médical pour reprendre les grosses cadences sur le court », a-t-il confié à L'Equipe. Après avoir bossé intensivement sur son genou la semaine dernière, le Manceau a été mis au repos le week-end et, selon Ascione, son corps a réagi de manière positive. La course contre-la-montre est donc lancée pour Roland-Garros.

Roland-Garros: De retour de blessure, Tsonga ne s'est pas fixé de date de retour (et on flippe) https://t.co/ksuag8i3KP via @20minutesSport pic.twitter.com/qTMRFEs8lV — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 2, 2018

Mais Tsonga ne se précipitera pas. S’il doit revenir, ce sera au tournoi de Lyon, le mercredi de la semaine précédant la deuxième levée du Grand Chelem. « Ça va se jouer à quelques jours, précisait Thierry Ascione. Mais on ne va de toute façon pas se précipiter. On en saura déjà beaucoup plus vendredi, après cinq jours d’entraînement », a conclu son coach. Si le bilan est mauvais, le Manceau fera l’impasse sur la fin de saison sur terre battue et se projettera sur le gazon. A la Federer​.