Coupe Davis: La France sans Gasquet et avec Pouille leader pour le quart de finale

Lucas Pouille avec Yannick Noah lors de la finale de la Coupe Davis 2017 face à la Belgique. — Yan Lerval/SIPA

En voilà une compo remodelée. Yannick Noah a dévoilé mardi le nom des joueurs qu'il emmenait avec lui pour le quart de finale de Coupe Davis en Italie (6-8 avril). On y trouve Lucas Pouille, Jérémy Chardy, Adrian Mannarino, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Hebert.

Richard Gasquet n'a donc pas été convoqué. Battu par Jérémy Chardy vendredi au 3e tour du Masters 1000 de Miami, le Bitérrois s'était voulu pessimiste sur son état de forme. «Je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt physiquement. Je me suis arrêté trop longtemps pour espérer gagner un match de haut niveau, avait-il fait savoir. Je manque de jambes, de force dans le bras et mon service n'est pas assez efficace. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, je vais repartir au travail.»