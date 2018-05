Roland-Garros: De retour de blessure, Tsonga ne s'est pas fixé de date de retour (et on flippe)

Jo-Wilfried Tsonga prend son temps pour revenir — Ella Ling/Shutterstock/SIPA

Panique sur la ville, Roland-Garros approche à grands pas (plus que trois grosses semaines) et Jo-Wilfried Tsonga n’a toujours pas fixé de date de retour à la compétition. Le Manceau a repris l’entraînement après une opération du genou gauche mais ne veut pas se précipiter.

... Tout le monde est optimiste pour un retour rapide sur les courts, notre objectif est toujours de fouler la terre battue cette saison. Merci encore de votre soutien et à très vite ! #TsongaTeam 2/2 — Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) April 4, 2018

« L’opération (pour une fissure du ménisque gauche) s’est très bien passée. J’ai repris l’entraînement il y a une dizaine de jours. Je ne suis évidemment pas encore à 100 %. Je ne peux pas me déplacer encore comme je l’aimerais. Mais je suis de nouveau sur le court. Je me re-prépare physiquement. J’espère que les délais de cicatrisation ne vont pas être trop longs et que je vais pouvoir augmenter au fur et à mesure les charges de travail et revenir le plus vite possible. J’ai mis toute une carrière à atteindre un certain niveau. Cela va mériter un peu plus que quinze jours pour revenir », a-t-il déclaré. Le ton est donné, même si Tsonga​ espère revenir dans l’idéal au plus vite.

Bien faire les choses

« Plus vite je serai de retour, plus vite les résultats reviendront aussi. Pour moi, c’est important de bien faire les choses pour ne pas augmenter les délais. Mais on ne s’est mis aucun objectif (en termes de date). Le seul objectif c’est que mon genou soit de nouveau opérationnel et au maximum de ses capacités. » Il n’y a donc plus qu’à attendre. Et croiser les doigts.