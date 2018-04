«Mon engagement est total», Rafael Nadal sera là pour la demie de Coupe Davis contre la France

C’est le genre de petite phrase qui doit donner des sueurs froides à l’équipe de France de Coupe Davis. Ce dimanche, quelques heures après les qualifications de la France et de l’Espagne pour la demi-finale de la Coupe Davis, Rafael Nadal a fait savoir qu’il allait falloir compter sur lui, rapporte Eurosport.

The home fans are loving every moment of this epic 5-set match... and so is @RafaelNadal



🇪🇸2️⃣🆚2️⃣🇩🇪 #DavisCup pic.twitter.com/uRmzPWrqUP